 Aller au contenu
Malgré les hausses salariales

Le revenu viable: une réalité qui dépasse le salaire minimum

par 98.5

0:00
8:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le revenu viable: une réalité qui dépasse le salaire minimum
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a publié ses récents calculs sur le revenu viable au Québec, révélant un écart marqué entre le salaire minimum et le montant nécessaire pour vivre dignement.

Luc Ferrandez souligne que, malgré les hausses salariales et les aides fiscales qui permettent de sortir de la pauvreté extrême, le seuil de survie ne permet toujours pas de faire face aux imprévus ou de participer pleinement à la vie sociale.

Le logement et le transport demeurent les deux piliers qui étranglent le budget des familles québécoises.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Vous aimerez aussi

Spécial «médical» | L'énigme du jeudi 30 avril
Lagacé le matin
Spécial «médical» | L'énigme du jeudi 30 avril
0:00
1:55
Détroit d'Ormuz: «Il y a toujours ce danger de se faire tirer dessus!»
Lagacé le matin
Détroit d'Ormuz: «Il y a toujours ce danger de se faire tirer dessus!»
0:00
20:20
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Martin Matte renoue avec ses racines dans la série «Vitrerie Joyal»
Rattrapage
Nouvelle série
Martin Matte renoue avec ses racines dans la série «Vitrerie Joyal»
Allègement fiscal pour les PME: «Ça ne suffit pas et c'est risible»
Rattrapage
Baisses d'impôt de 630 M$ sur 5 ans pour les PME
Allègement fiscal pour les PME: «Ça ne suffit pas et c'est risible»
«Cette équipe-là, elle me fait penser à l'équipe de 1993» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Hockey des Canadiens
«Cette équipe-là, elle me fait penser à l'équipe de 1993» -Martin McGuire
OpenAI poursuivie par des victimes d’une tuerie en Colombie-Britannique
Rattrapage
Tragédie de Tumbler Ridge
OpenAI poursuivie par des victimes d’une tuerie en Colombie-Britannique
Semaine design de Montréal: Pierre Lapointe en est le fier porte-parole
Rattrapage
Du 28 avril au 7 mai 2026
Semaine design de Montréal: Pierre Lapointe en est le fier porte-parole
«Maman des chats» de Chénéville: Carolyne Lavergne appelle à la stérilisation
Rattrapage
MRC de Papineau
«Maman des chats» de Chénéville: Carolyne Lavergne appelle à la stérilisation
Règlement sur le bruit à Saint-Tite: le maire Jean Goulet s'explique
Rattrapage
Les réseaux sociaux s'enflamme
Règlement sur le bruit à Saint-Tite: le maire Jean Goulet s'explique
Relations diplomatiques et interpersonnelles: «Donald Trump est un sadique»
Rattrapage
Relations avec les autres pays et les alliés
Relations diplomatiques et interpersonnelles: «Donald Trump est un sadique»
Privatisation des aéroports: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Stratégie visant à libérer du capital
Privatisation des aéroports: une fausse bonne idée?
«Ça serait le fun, spécialement contre le Lightning» -Vincent Lecavalier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le CH peut éliminer ses rivaux vendredi soir
«Ça serait le fun, spécialement contre le Lightning» -Vincent Lecavalier
Traquée par un bracelet antirapprochement: le cauchemar de Sarah
Rattrapage
Violence conjugale
Traquée par un bracelet antirapprochement: le cauchemar de Sarah
Prix de l'essence: «Je pense qu'on va franchir rapidement la barre des 2$»
Rattrapage
Cours du Brent
Prix de l'essence: «Je pense qu'on va franchir rapidement la barre des 2$»
Guerre commerciale: les politiques de Donald Trump se font sentir
Rattrapage
Des pertes majeures et des fermetures
Guerre commerciale: les politiques de Donald Trump se font sentir
Hommage au Centre Bell: l'histoire touchante derrière les chandails vert fluo
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Hockey des Canadiens
Hommage au Centre Bell: l'histoire touchante derrière les chandails vert fluo