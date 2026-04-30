L’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a publié ses récents calculs sur le revenu viable au Québec, révélant un écart marqué entre le salaire minimum et le montant nécessaire pour vivre dignement.

Luc Ferrandez souligne que, malgré les hausses salariales et les aides fiscales qui permettent de sortir de la pauvreté extrême, le seuil de survie ne permet toujours pas de faire face aux imprévus ou de participer pleinement à la vie sociale.

Le logement et le transport demeurent les deux piliers qui étranglent le budget des familles québécoises.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.