Rien de tel qu'une bonne description locale pour saisir toutes les nuances d'un but important au hockey.
Et les commentateurs français ont fait fort lors du but d'Alexandre Texier contre le Lightning, mercredi soir.
Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de l'animateur Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.
Écoutez...:
- Les commentateurs français décrire le but de Texier et les dernières secondes du match des Canadiens;
- Kevin Raphael lors du but de Texier;
- L'entrevue de Jakub Dobes à Sportsnet... et la réaction de ses coéquipiers;
- Les amateurs du Lightning sont peut-être mieux d'éviter les rassemblements (Fan Jam) autour du Centre Bell, vendredi.