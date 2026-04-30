Rien de tel qu'une bonne description locale pour saisir toutes les nuances d'un but important au hockey.

Et les commentateurs français ont fait fort lors du but d'Alexandre Texier contre le Lightning, mercredi soir.

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de l'animateur Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.

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