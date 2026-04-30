Baisses d'impôt de 630 M$ sur 5 ans pour les PME

La première ministre Christine Fréchette a annoncé des baisses d'impôt de 630 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir 75 000 petites et moyennes entreprises (PME) du Québec.

Leur taux d'imposition sera réduit dès maintenant de 3,2% à 2,2%.

Cet allègement fiscal pourrait se traduire par une économie de 5000$ par année pour certaines entreprises.

Québec mise sur cette mesure pour favoriser le maintien de la compétitivité des PME dans un contexte mondial difficile.

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