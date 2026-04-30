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MRC de Papineau

«Maman des chats» de Chénéville: Carolyne Lavergne appelle à la stérilisation

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Maman des chats» de Chénéville: Carolyne Lavergne appelle à la stérilisation
Dans la MRC de Papineau, où aucun service de SPCA n'est disponible, Carolyne Lavergne recueille bénévolement les animaux errants. / Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Dans la MRC de Papineau, où aucun service de SPCA n'est disponible, Carolyne Lavergne recueille bénévolement les animaux errants.

Face à l'augmentation du nombre de chats abandonnés, elle lance un cri du cœur pour sensibiliser la population à l'importance cruciale de la stérilisation.

Résidente de Chénéville et toiletteuse de profession, Mme Lavergne est devenue malgré elle la référence locale pour les animaux en détresse. Les citoyens déposent fréquemment des chats, et parfois des chiens, directement sur son balcon sans préavis.

Autrefois impliquée dans un organisme d'aide aux animaux domestiques qui a dû fermer pour des raisons financières, elle continue d'offrir refuge et soins à ses propres frais, une charge qui peut s'élever à 1500 $ en seulement deux semaines pour couvrir les frais vétérinaires et la nourriture.

 Écoutez Carolyne Lavergne alias la «Maman des chats» de Chénéville à Lagacé le matin jeudi.

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