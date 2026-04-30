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Du 28 avril au 7 mai 2026

Semaine design de Montréal: Pierre Lapointe en est le fier porte-parole

par 98.5

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8:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 08:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Semaine design de Montréal: Pierre Lapointe en est le fier porte-parole
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Montréal, désignée ville UNESCO de design il y a 20 ans, lance enfin la toute première édition de la Semaine design de Montréal.

Pierre Lapointe, porte-parole de l'événement, invite le public à redécouvrir l'importance de cette discipline qui façonne notre quotidien, des transports collectifs aux objets les plus usuels.

L'initiative, portée par l'équipe d'Index-Design, vise à sortir le design de l'ombre et à mettre en lumière les créateurs qui influencent notre mode de vie.

L'événement propose une programmation variée incluant des visites d'ateliers d'artistes et d'artisans, ainsi que l'accès à des lieux normalement fermés au public. C'est une occasion unique de célébrer la nouvelle vague de designers québécois qui rayonnent désormais à l'échelle planétaire grâce aux réseaux sociaux.

Écoutez le chanteur Pierre Lapointe discuter de son implication en tant que porte-parole de cette première édition, jeudi, à Lagacé le matin.

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