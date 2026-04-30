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Comment réagir à la pression pour les Canadiens?

«Avoir de la clarté à travers le chaos» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 30 avril 2026 21:12

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Avoir de la clarté à travers le chaos» -Martin St-Louis
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis explique comment ses jeunes joueurs devront composer avec la pression et l'énergie des partisans, vendredi, au Centre Bell;
  • Cole Caufield candidat au trophée Lady Bing;
  • Le Ligntning n'a pas eu les devants après une période à ses 20 derniers matchs, saison régulière et éliminatoires comprises.
  • Week-end chargé à Laval: le Rocket de Laval, la Victoire de Montréal, les Roses de Montréal et le FC Supra jouent tous et toutes de vendredi à dimanche;
  • La vedette internationale du soccer Yaya Touré assistera au premier match du FC Supra dans son stade;
  • Les Blue Jays, avec Vladimir Guerrero Jr., ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs;
  • À Vancouver, un milliardaire propose d’acheter les Whitecaps pour déménager l'équipe de soccer à Las Vegas;
  • Olivier Rioux rejoint l’Université Irvine en NCAA basketball.

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