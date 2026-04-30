Comment réagir à la pression pour les Canadiens?

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis explique comment ses jeunes joueurs devront composer avec la pression et l'énergie des partisans, vendredi, au Centre Bell;
- Cole Caufield candidat au trophée Lady Bing;
- Le Ligntning n'a pas eu les devants après une période à ses 20 derniers matchs, saison régulière et éliminatoires comprises.
- Week-end chargé à Laval: le Rocket de Laval, la Victoire de Montréal, les Roses de Montréal et le FC Supra jouent tous et toutes de vendredi à dimanche;
- La vedette internationale du soccer Yaya Touré assistera au premier match du FC Supra dans son stade;
- Les Blue Jays, avec Vladimir Guerrero Jr., ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs;
- À Vancouver, un milliardaire propose d’acheter les Whitecaps pour déménager l'équipe de soccer à Las Vegas;
- Olivier Rioux rejoint l’Université Irvine en NCAA basketball.