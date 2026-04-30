Relations avec les autres pays et les alliés

Alors que le conflit au Moyen-Orient s'enlise, Patrick Lagacé critique vivement l'attitude de Donald Trump, le qualifiant de «sadique» tant dans ses relations diplomatiques qu'interpersonnelles.

L'animateur déplore les conséquences de ses décisions, notamment les tarifs douaniers qui frappent durement des industries québécoises comme l'aluminium et le meuble, sans oublier son comportement et sa brutalité en général.