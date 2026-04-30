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Relations avec les autres pays et les alliés

Relations diplomatiques et interpersonnelles: «Donald Trump est un sadique»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Relations diplomatiques et interpersonnelles: «Donald Trump est un sadique»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Alors que le conflit au Moyen-Orient s'enlise, Patrick Lagacé critique vivement l'attitude de Donald Trump, le qualifiant de «sadique» tant dans ses relations diplomatiques qu'interpersonnelles.

L'animateur déplore les conséquences de ses décisions, notamment les tarifs douaniers qui frappent durement des industries québécoises comme l'aluminium et le meuble, sans oublier son comportement et sa brutalité en général.

«C'est la méthode Trump, c'est un sadique: c'est un sadique dans ses relations interpersonnelles, dans ses relations avec les autres pays, avec les alliés, et c'est un sadique pour les travailleurs de ces pays alliés.» 

Patrick Lagacé

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