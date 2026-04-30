Stratégie visant à libérer du capital

Le gouvernement fédéral envisage de franchir une nouvelle étape dans la gestion des 23 grands aéroports canadiens en ouvrant la porte à des investisseurs privés, notamment des fonds de pension.

Bien que cette stratégie vise à libérer du capital pour de nouveaux fonds souverains et à moderniser les infrastructures sans creuser le déficit, l'impact sur le coût des billets d'avion soulève de sérieuses inquiétudes.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon Dimitri Soudas, si la privatisation améliore souvent l'efficacité opérationnelle, elle se traduit rarement par des économies pour les passagers.

Les données internationales suggèrent que les frais chargés aux compagnies aériennes augmentent après une telle transition, des coûts qui sont inévitablement refilés aux consommateurs.