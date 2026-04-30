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Stratégie visant à libérer du capital

Privatisation des aéroports: une fausse bonne idée?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 08:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Privatisation des aéroports: une fausse bonne idée?
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral envisage de franchir une nouvelle étape dans la gestion des 23 grands aéroports canadiens en ouvrant la porte à des investisseurs privés, notamment des fonds de pension.

Bien que cette stratégie vise à libérer du capital pour de nouveaux fonds souverains et à moderniser les infrastructures sans creuser le déficit, l'impact sur le coût des billets d'avion soulève de sérieuses inquiétudes.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon Dimitri Soudas, si la privatisation améliore souvent l'efficacité opérationnelle, elle se traduit rarement par des économies pour les passagers.

Les données internationales suggèrent que les frais chargés aux compagnies aériennes augmentent après une telle transition, des coûts qui sont inévitablement refilés aux consommateurs.

«Si l'objectif premier est de réduire les tarifs aériens, la privatisation à elle seule n'est pas la solution parce qu'il va falloir voir aussi des mécanismes de régulation qui sont plus rigoureux.»

Dimitri Soudas

Autre sujet traité:

  • La Banque de défense: le Canada accueillera le siège de cette nouvelle institution internationale liée à l'OTAN.

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