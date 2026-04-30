Les réseaux sociaux s'enflamme

Le rappel d'un règlement municipal sur le bruit à Saint-Tite, en Mauricie, a récemment enflammé les réseaux sociaux, forçant la municipalité à retirer sa publication initiale sur Facebook.

Bien que les règles encadrant l'usage de machinerie lourde et de tondeuses durant la fin de semaine semblent conservatrices, la réaction virulente a surpris l'administration locale.

Écoutez le maire de Saint-Tite, Jean Goulet, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon le maire Jean Goulet, cette tempête numérique ne reflète pas la réalité des citoyens de sa ville, qui avaient accueilli favorablement ce même rappel l'an dernier.

Pour calmer le jeu et éviter que la situation ne s'envenime inutilement, il a personnellement demandé le retrait du message.