Formation de main-d'œuvre dans la construction

Lors de sa mise à jour économique, mardi, le gouvernement de Mark Carney a annoncé un programme de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour la formation de la main-d'œuvre dans la construction, un domaine de compétence provinciale.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Pour que le programme soit instauré, cela nécessite une entente spécifique avec Québec qui se chiffrerai à 1,5 milliard de dollars.

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