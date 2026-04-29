Formation de main-d'œuvre dans la construction

Lors de sa mise à jour économique, mardi, le gouvernement de Mark Carney a annoncé un programme de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour la formation de la main-d'œuvre dans la construction, un domaine de compétence provinciale.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Pour que le programme soit instauré, cela nécessite une entente spécifique avec Québec qui se chiffrerai à 1,5 milliard de dollars.
Autres sujets abordés
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- Un nouveau fonds souverain de 25 milliards de dollars mais des inquiétudes au sujet de la croissance du déficit fédéral et du poids de la dette d’ici 2030.