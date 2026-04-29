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Formation de main-d'œuvre dans la construction

Le fédéral va-t-il envoyer le chèque «sans conditions»?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 avril 2026 17:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral va-t-il envoyer le chèque «sans conditions»?
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Lors de sa mise à jour économique, mardi, le gouvernement de Mark Carney a annoncé un programme de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour la formation de la main-d'œuvre dans la construction, un domaine de compétence provinciale.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Pour que le programme soit instauré, cela nécessite une entente spécifique avec Québec qui se chiffrerai à 1,5 milliard de dollars.

Autres sujets abordés

  • On rappelle les précédentes ententes historiques (1997, 2007, 2014) entre Ottawa et Québec, soulignant la difficulté d’imposer des conditions fédérales;
  • Un nouveau fonds souverain de 25 milliards de dollars mais des inquiétudes au sujet de la croissance du déficit fédéral et du poids de la dette d’ici 2030.

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