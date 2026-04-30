Devant la vétusté du métro de Montréal, où l’eau s'infiltre dans certaines stations, comme De l'Église, Québec solidaire accentue la pression sur le gouvernement de la CAQ.

La formation réclame que Québec exige d’Ottawa sa juste part — soit 5 milliards de dollars — d’une enveloppe fédérale de 25 milliards destinée au transport collectif.

Alors que Vancouver a déjà obtenu 1,5 milliard, le Québec n'a reçu que 6,7 millions à ce jour.

Ruba Ghazal dénonce des «tergiversations» politiques qui retardent des investissements pourtant critiques pour les infrastructures de la province.

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste de Cogeco Nouvelles, donner tous les détails, jeudi après-midi au Québec maintenant.