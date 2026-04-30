Offensive conjointe des services de police

Les services de police de la grande région de Montréal ont lancé jeudi une offensive conjointe pour contrer la hausse des gestes d'extorsion et de violence qui visent les commerçants et les restaurateurs.

Écoutez Ian Lafrenière, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, discuter de ce plan, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.