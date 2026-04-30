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Offensive conjointe des services de police

Hausse des gestes d'extorsion: «On va contre-attaquer»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Hausse des gestes d'extorsion: «On va contre-attaquer»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Les services de police de la grande région de Montréal ont lancé jeudi une offensive conjointe pour contrer la hausse des gestes d'extorsion et de violence qui visent les commerçants et les restaurateurs. 

Écoutez Ian Lafrenière, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, discuter de ce plan, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin. 

«On cible partout où il y a une possibilité de faire de l'argent: salons de coiffure, vendeurs de véhicules usagés, etc. Alors, on y va très large parce que c'est payant. Puis en travaillant ensemble, et en mettant en commun les ressources et en partageant le renseignement, le message qu'on voulait envoyer aux commerçants, c'est qu'on les écoute et on les croit. On va contre attaquer parce qu'on ne peut pas laisser ça aller.»

Ian Lafrenière

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