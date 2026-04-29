60e jour de la guerre en Iran, vendredi

La guerre des États-Unis avec l'Iran en sera à sa soixantième journée, vendredi.
Où en sommes-nous?
Nulle part, souligne Valérie Beaudoin.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le coût de la guerre est estimé désormais à 25 milliards de dollars;
- Le secrétaire de la Défense (à la Guerre), Pete Hegseth se fait cuisiner devant le Congrès américain;
- Le prix du baril de pétrole de Brent est rendu à 122 $;
- On discute du tireur allégué de la tentative d’assassinat contre Donald Trump;
- La prolifération de théories du complot sur les réseaux sociaux.