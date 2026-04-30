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Victoire cruciale du CH contre le Lightning

L'exploit de Danault: trois minutes et demie d'effort phénoménal en fin de match

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 16:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
L'exploit de Danault: trois minutes et demie d'effort phénoménal en fin de match
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont franchi une étape cruciale en tenant tête au Lightning de Tampa Bay, lors d'une victoire marquée par la résilience défensive mercredi soir. 

Meeker Guerrier souligne le travail exceptionnel de Phillip Danault qui a resté sur la glace durant les dernières minutes du match pour sceller l'issue de la rencontre.

L'impact de Brandon Gallagher, décrit comme l'étincelle nécessaire pour «brasser la cage», a également été salué.

Enfin, la discussion s'est tournée vers Cole Caufield, dont la candidature au trophée Lady Byng soulève le débat classique sur la robustesse en séries éliminatoires.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, jeudi après-midi au Québec maintenant

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