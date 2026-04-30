Victoire cruciale du CH contre le Lightning

Les Canadiens de Montréal ont franchi une étape cruciale en tenant tête au Lightning de Tampa Bay, lors d'une victoire marquée par la résilience défensive mercredi soir.

Meeker Guerrier souligne le travail exceptionnel de Phillip Danault qui a resté sur la glace durant les dernières minutes du match pour sceller l'issue de la rencontre.

L'impact de Brandon Gallagher, décrit comme l'étincelle nécessaire pour «brasser la cage», a également été salué.

Enfin, la discussion s'est tournée vers Cole Caufield, dont la candidature au trophée Lady Byng soulève le débat classique sur la robustesse en séries éliminatoires.

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