Parmi les mesures de la mise à jour budgétaire

Dans sa chronique financière mercredi matin, Marie-Eve Fournier détaille trois mesures concrètes de la mise à jour budgétaire fédérale.

Ottawa lance «Équipe Canada forte», offrant des primes allant jusqu’à 5 000 $ pour inciter les jeunes vers les métiers manuels, secteur en grave pénurie.

Pour résorber les 100 000 plaintes de voyageurs en attente, le gouvernement se tourne vers un organisme indépendant du Royaume-Uni.

Enfin, elle souligne l'impact brutal des tarifs douaniers américains sur la Chine, qui provoque un «dumping» de meubles chinois au Canada, menant à la faillite des entreprises québécoises South Shore et Bestar.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.