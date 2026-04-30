Catherine Fournier siège à distance avec son bébé

Le petit Henri, âgé de 12 jours, et fils de la mairesse de Longueil, a récemment assisté à son tout premier conseil municipal avec sa mère, Catherine Fournier, en virtuel.

Écoutez la mairesse discuter de la loi qui permet maintenant aux élus municipaux d’assister aux conseils virtuellement, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.