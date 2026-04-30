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Catherine Fournier siège à distance avec son bébé

«Cette possibilité permet à ceux qui le souhaitent de maintenir leurs fonctions»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 15:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Cette possibilité permet à ceux qui le souhaitent de maintenir leurs fonctions»
Le petit Henri, âgé de 12 jours, et fils de la mairesse de Longueil, a récemment assisté à son tout premier conseil municipal avec sa mère, Catherine Fournier, en virtuel. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Le petit Henri, âgé de 12 jours, et fils de la mairesse de Longueil, a récemment assisté à son tout premier conseil municipal avec sa mère, Catherine Fournier, en virtuel.

Écoutez la mairesse discuter de la loi qui permet maintenant aux élus municipaux d’assister aux conseils virtuellement, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Ça fait seulement deux ans que la loi a été changée pour permettre à de nouveaux parents d'assister en virtuel au conseil municipal pendant une période donnée. Auparavant, ce n'était pas possible de siéger à distance. On avait le droit de manquer trois conseils de ville consécutifs, mais si on en manquait plus que trois, on pouvait perdre notre siège d'élu. Donc, maintenant, d'avoir cette possibilité permet à celles et ceux qui le souhaitent de continuer d'occuper leurs fonctions.»

Catherine Fournier

Autre sujet abordé: 

  • La Ville de Longueuil augmentera le nombre de dos d'âne permanents.

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