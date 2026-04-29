Une mise sur les régions

Le ministre délégué à l'Économie et aux PME Daniel Bernard a annoncé une réduction du taux d'imposition des PME québécoises de 3,2 % à 2,2 % pour celles ayant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 $.

Cette mesure, qui pourrait représenter une économie allant jusqu'à 5 000 $ par année, touche 75 000 entreprises, majoritairement situées en région.

Bien que l'opposition dénonce une manœuvre électoraliste, le ministre soutient que cet effort, combiné à d'autres réductions de taxes, vise à donner de l'«oxygène» aux entrepreneurs.

Écoutez Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux PME, expliquer le tout, mercredi midi à La commission.