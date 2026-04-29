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Une mise sur les régions

Baisse d'impôt pour 75 000 PME: Québec réduit la pression fiscale

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Entendu dans

La commission

le 29 avril 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Baisse d'impôt pour 75 000 PME: Québec réduit la pression fiscale
Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux PME / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le ministre délégué à l'Économie et aux PME Daniel Bernard a annoncé une réduction du taux d'imposition des PME québécoises de 3,2 % à 2,2 % pour celles ayant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 $.

Cette mesure, qui pourrait représenter une économie allant jusqu'à 5 000 $ par année, touche 75 000 entreprises, majoritairement situées en région.

Bien que l'opposition dénonce une manœuvre électoraliste, le ministre soutient que cet effort, combiné à d'autres réductions de taxes, vise à donner de l'«oxygène» aux entrepreneurs. 

Écoutez Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux PME, expliquer le tout, mercredi midi à La commission

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