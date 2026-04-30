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Le Diable s'habille en Prada 2

Catherine Beauchamp à New York: sa rencontre avec la légendaire Meryl Streep

par 98.5

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6:46

Entendu dans

La commission

le 30 avril 2026 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Catherine Beauchamp à New York: sa rencontre avec la légendaire Meryl Streep
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp a réalisé un véritable coup fumant en étant la seule journaliste québécoise invitée à New York pour rencontrer les vedettes du film tant attendu, Le Diable s'habille en Prada 2.

Dans une ambiance digne du magazine Runway, elle a pu s'entretenir avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci et Emily Blunt.

Elle nous raconte son expérience, de l'accueil royal au Four Seasons jusqu'à sa nervosité face à une Meryl Streep d'une générosité désarmante, qui a même ouvert l'entretien en français. 

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle au 98,5, raconter le tout, jeudi après-midi à La commission

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