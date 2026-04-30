La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp a réalisé un véritable coup fumant en étant la seule journaliste québécoise invitée à New York pour rencontrer les vedettes du film tant attendu, Le Diable s'habille en Prada 2.

Dans une ambiance digne du magazine Runway, elle a pu s'entretenir avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci et Emily Blunt.

Elle nous raconte son expérience, de l'accueil royal au Four Seasons jusqu'à sa nervosité face à une Meryl Streep d'une générosité désarmante, qui a même ouvert l'entretien en français.

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle au 98,5, raconter le tout, jeudi après-midi à La commission.