Pour vivre dignement au Québec en 2026, une personne seule doit désormais disposer d'un revenu net situé entre 33 249 $ et 44 780 $, selon la ville habitée.

Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS, explique que ce «revenu viable» dépasse largement le strict minimum de survie pour inclure des besoins essentiels, comme la formation continue et un fonds pour les imprévus.

À Montréal, le coût du logement pousse la barre à un salaire horaire de 30 $, alors qu'à Sept-Îles, c'est l'obligation d'avoir une voiture qui pèse lourdement sur le budget des citoyens.

Écoutez Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS et autrice de l’étude sur le salaire viable, expliquer le tout jeudi à La commission.