Chaude lutte entre les deux équipes

Tout le Québec sera rivé devant son écran, mercredi soir, alors que les Canadiens de Montréal affronteront le Lightning de Tampa Bay à l'occasion du cinquième match de cette première ronde de séries éliminatoires.

Écoutez la bonne nouvelle de la journée choisie les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.