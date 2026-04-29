Chaude lutte entre les deux équipes

Tout le Québec sera rivé devant son écran, mercredi soir, alors que les Canadiens de Montréal affronteront le Lightning de Tampa Bay à l'occasion du cinquième match de cette première ronde de séries éliminatoires.
Écoutez la bonne nouvelle de la journée choisie les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est un match que je crains, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc je pense que c'est ça. Il y a du péril en la demeure.»
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