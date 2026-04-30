Infrastructures de 1960, population de 2026

Alors qu’une énième panne paralysait le métro de Montréal jeudi matin, Étienne Grandmont, député de Québec solidaire, tire la sonnette d’alarme au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Avec un déficit d'entretien qui grimpe à 7 milliards de dollars, le réseau montréalais souffre d'une désuétude physique inquiétante: la moitié des stations sont en mauvais état et le tiers des tunnels nécessite une intervention urgente.

Étienne Grandmont dénonce l'inaction du gouvernement Fréchette et l'exhorte à réclamer les 5 milliards de dollars fédéraux dormants à Ottawa pour financer un « plan spécial » avant que le système ne devienne impraticable.

Écoutez Étienne Grandmont, responsable en matière de transports pour Québec Solidaire, dénoncer l'état vétuste du métro de Montréal, jeudi midi.