Disponible sur Prime

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«Vitrerie Joyal» avec Martin Matte: «C'est la série du printemps!»

par 98.5

0:00
7:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 avril 2026 06:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Vitrerie Joyal» avec Martin Matte: «C'est la série du printemps!»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Dans Vitrerie Joyal, Martin Matte incarne André Joyal, un personnage inspiré de son propre père, un propriétaire d'entreprise prospère, un excellent vendeur aux méthodes parfois douteuses, mais aussi un «boomer» pur et dur qui ne croit ni à l'épuisement professionnel, ni à l'utilité des ordinateurs.

La série, diffusée sur Prime, explore la dynamique complexe au sein de la vitrerie, où travaillent également ses deux fils, Vincent (Pierre-Yves Roy-Desmarais) et Philippe (Pierre-Luc Funk), ce dernier rêvant plutôt de faire carrière en humour.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mercredi, à Lagacé le matin.

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