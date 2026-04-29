Disponible sur Prime

Dans Vitrerie Joyal, Martin Matte incarne André Joyal, un personnage inspiré de son propre père, un propriétaire d'entreprise prospère, un excellent vendeur aux méthodes parfois douteuses, mais aussi un «boomer» pur et dur qui ne croit ni à l'épuisement professionnel, ni à l'utilité des ordinateurs.

La série, diffusée sur Prime, explore la dynamique complexe au sein de la vitrerie, où travaillent également ses deux fils, Vincent (Pierre-Yves Roy-Desmarais) et Philippe (Pierre-Luc Funk), ce dernier rêvant plutôt de faire carrière en humour.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mercredi, à Lagacé le matin.