Biscuits chinois et hockey

L’ambiance est à la fois électrique et mystique à La Commission.

Alors que les Canadiens de Montréal se préparent pour leur prochain affrontement vendredi soir, Jérémie Rainville se prête au jeu des biscuits chinois pour prédire l’avenir de l’équipe.

L’expert confirme le retour de Brendan Gallagher et analyse la maturité du Tricolore devant des puissances comme Tampa Bay.

Quant au mystère entourant l’impact de Cole Caufield, la réponse du biscuit chinois a laissé tout le studio dans un éclat de rire mémorable...

Écoutez Jérémie Rainville, animateur de l’émission Bonsoir les sportifs, discuter des performances du club de hockey, jeudi après-midi.