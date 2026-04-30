Surcharge, dégel et manque de surveillance

Pourquoi le réseau routier québécois est-il plus dégradé que celui de nos voisins?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Jean-Claude Daigneault pour faire la lumière sur l’enjeu des camions en surcharge.

Alors qu’un camion de 70 tonnes exerce autant de pression sur la chaussée que 70 000 voitures de promenade, le débat s'intensifie sur les normes de poids.

Au Québec, certaines catégories de camions peuvent légalement transporter près du double de la charge autorisée aux États-Unis.

Entre l’appât du gain de certaines entreprises et le manque de surveillance policière, le coût des réparations routières pèse lourd sur les contribuables.

Écoutez Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, jeudi à La commission.