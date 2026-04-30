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Canadiens, politique et factures d’époque

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Entendu dans

La commission

le 30 avril 2026 12:14

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Canadiens, politique et factures d’époque
La commission / Cogeco Média

Le miracle s’est produit pour le Canadien! Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur leur expérience de visionnement du match de mercredi soir. 

Après un détour par la pression politique que subit Christine Fréchette, l’équipe déballe une trouvaille incroyable: une facture d'accouchement de 1950 envoyée par un auditeur fidèle.

À l'époque, quatre jours à l'hôpital de Jonquière ne coûtaient que 39 $.

Sortez vos calculatrices, Luc tente de convertir ce montant en dollars de 2026!

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter sur l'actualité du moment, mercredi midi.

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