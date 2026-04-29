De plus en plus présentes dans la vie des citoyens

Le livre Nos nouveaux maîtres révèle la puissance des géants de la tech GAFAM, semblant plus grande que les gouvernements mondiaux, amplifiée par l'intelligence artificielle.

Les grands patrons tentent de plus en plus de s'ingérer dans la vie de ses utilisateurs, que ce soit en investissant dans les compagnies qui leur sont favorables ou encore dans les satellites, l'accès à Internet et même en aidant les gouvernements en temps de guerre..

Le journaliste à l'origine de cet ouvrage, Alexandre Piquard, alerte sur ce rapprochement entre les sphères du pouvoir et sur la perte le contrôle des citoyens sur leur vie en raison de ces multinationales.

Écoutez Alexandre Piquard, journaliste tech au journal Le Monde et co-auteur de Nos nouveaux maîtres faire l'état de la situation au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.