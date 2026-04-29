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De plus en plus présentes dans la vie des citoyens

GAFAM: «Les entreprises privées les plus puissantes dans l'histoire humaine»

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Entendu dans

La commission

le 29 avril 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
GAFAM: «Les entreprises privées les plus puissantes dans l'histoire humaine»
La commission / Adobe Stock / gguy

Le livre Nos nouveaux maîtres révèle la puissance des géants de la tech GAFAM, semblant plus grande que les gouvernements mondiaux, amplifiée par l'intelligence artificielle.

Les grands patrons tentent de plus en plus de s'ingérer dans la vie de ses utilisateurs, que ce soit en investissant dans les compagnies qui leur sont favorables ou encore dans les satellites, l'accès à Internet et même en aidant les gouvernements en temps de guerre..

Le journaliste à l'origine de cet ouvrage, Alexandre Piquard, alerte sur ce rapprochement entre les sphères du pouvoir et sur la perte le contrôle des citoyens sur leur vie en raison de ces multinationales.

Écoutez Alexandre Piquard, journaliste tech au journal Le Monde et co-auteur de Nos nouveaux maîtres faire l'état de la situation au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Ça bouscule de façon assez forte et même géopolitique les équilibres. Après, aux États-Unis, même au sein de la coalition républicain, donc de droite trumpiste, il y a quand même déjà des voix qui commencent à se lever contre ces géants de la tech, notamment sur la protection de l'enfance [...] Il y a également tout ce qui est data center. Et bien elle fait monter les prix de l'électricité. En fait, il y a des rejets [chez les citoyens] locaux donc il faudra voir aussi si ça ne vient pas, peut-être de l'intérieur, la contestation même.»

Alexandre Piquard

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