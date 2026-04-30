Le retour de l'émission culte avec Trump Junior

Selon des informations du Wall Street Journal, Amazon Prime s'apprêterait à relancer la célèbre émission de téléréalité The Apprentice.

Pour succéder à Donald Trump, qui a animé l'émission pendant 14 saisons, la production miserait sur son fils, Donald Trump Junior.

Pour Luc Ferrandez, ce rapprochement entre Jeff Bezos et le clan Trump n'est pas un hasard: il y voit un intérêt stratégique lié aux besoins énergétiques colossaux des centres de données de l'intelligence artificielle...

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi après-midi à La commission.