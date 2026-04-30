Rémunération des médecins

Au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, le Dr Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan, réagit vivement à un article du Devoir suggérant que les médecins délaissent leurs patients au profit de cas plus «payants» via le Guichet d’accès à la première ligne (GAP).

Le Dr Picotte explique que la baisse apparente du nombre d'actes s'explique par la lourdeur accrue des cas traités en cabinet et par les nombreuses tâches hospitalières et d'enseignement imposées aux nouveaux médecins.

Il défend la pertinence clinique du GAP, précisant que le triage permet aux médecins de se concentrer sur les cas complexes plutôt que sur des consultations de routine, tout en assurant la construction progressive des dossiers pour les patients orphelins.

Écoutez le Dr Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan, donner son avis sur la productivité des médecins, jeudi midi.