Accusations envers ses détracteurs

Que ce soit les mises en accusation contre ses adversaires politiques ou les renvois de ses collaborateurs infidèles, Donald Trump multiplie les coups de fronde qui «atteignent sa personne».

Les ministres et membres du Parti républicain qui font de l'aveuglement sur cette question sont aussi coupables que lui, d'après l'expert en politique américaine, Guillaume Lavoie.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, analyser la situation au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

Il aborde également la saga entre l'animateur de talk-show américain Jimmy Kimmel, Melania Trump et Donald Trump.