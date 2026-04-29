Il pourrait toutefois amener un peu d'expérience

L'attaquant Brendan Gallagher pourrait faire son grand retour avec les Canadiens, mercredi soir, alors que l'équipe entame son cinquième match de séries éliminatoires contre le Lightning.

Une nouvelle qui est somme toute bonne, selon Martin McGuire, expliquant qu'il n'est plus le joueur qu'il était, mais qu'il demeure inspirant pour plusieurs de ses coéquipiers dans la formation montréalaise.

Son expérience pourrait aider à équilibrer les choses dans une équipe particulièrement jeune, souligne-t-il.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens de Montréal au réseau Cogeco Média, analyser le potentiel retour du joueur sur la glace, mercredi, à La commission.

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