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Il pourrait toutefois amener un peu d'expérience

Gallagher de retour avec le CH? «Ce n'est plus le joueur que c'était»

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Entendu dans

La commission

le 29 avril 2026 13:52

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Gallagher de retour avec le CH? «Ce n'est plus le joueur que c'était»
L'attaquant Brendan Gallagher pourrait faire son grand retour avec les Canadiens. / Derik Hamilton/The Associated Press

L'attaquant Brendan Gallagher pourrait faire son grand retour avec les Canadiens, mercredi soir, alors que l'équipe entame son cinquième match de séries éliminatoires contre le Lightning.

Une nouvelle qui est somme toute bonne, selon Martin McGuire, expliquant qu'il n'est plus le joueur qu'il était, mais qu'il demeure inspirant pour plusieurs de ses coéquipiers dans la formation montréalaise.

Son expérience pourrait aider à équilibrer les choses dans une équipe particulièrement jeune, souligne-t-il.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens de Montréal au réseau Cogeco Média, analyser le potentiel retour du joueur sur la glace, mercredi, à La commission.

Autre sujet abordé

  • Les partisans des Sabres de Buffalo se sont mis à chanter l'hymne national canadien, mardi soir, contre les Bruins de Boston.

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