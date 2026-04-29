Le Brent américain atteint les 119$ USD

Le baril de pétrole Brent a dépassé les 119 dollars américains, le prix le plus élevé depuis 2022, gracieuseté du président américain et de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.
L'expert en énergie, Yvan Cliche, révèle même qu'il y a une corrélation directe entre le prix de l'essence et la popularité des présidents américains auprès de ses citoyens, rien pour aider la situation actuelle.
Dix millions de barils de pétrole ont été retirés subitement du marché, explique-t-il, en raison du blocus dans le détroit d'Ormuz.
Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer cette augmentation de prix à La commission, mercredi.
«Nous assistons actuellement à une disparition réelle physique de dix millions de barils de pétrole. Et c'est pourquoi l'Agence internationale de l'énergie a dit que nous sommes plongés dans la plus grave crise pétrolière de l'histoire, et c'est clair qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il va y avoir des conséquences et on commence à les sentir de plus en plus proches de nous.»