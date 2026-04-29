Le Brent américain atteint les 119$ USD

Le baril de pétrole Brent a dépassé les 119 dollars américains, le prix le plus élevé depuis 2022, gracieuseté du président américain et de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

L'expert en énergie, Yvan Cliche, révèle même qu'il y a une corrélation directe entre le prix de l'essence et la popularité des présidents américains auprès de ses citoyens, rien pour aider la situation actuelle.

Dix millions de barils de pétrole ont été retirés subitement du marché, explique-t-il, en raison du blocus dans le détroit d'Ormuz.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer cette augmentation de prix à La commission, mercredi.