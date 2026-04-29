Justin Massie analyse la décision de Donald Trump de privilégier un blocus naval prolongé plutôt qu'une solution négociée avec l'Iran.

Trump exige une capitulation totale, incluant l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, tandis que Téhéran tente de contourner les sanctions grâce à ses alliés chinois et russes.

Le co-directeur Réseau d’analyse stratégique à l’UQAM souligne que, malgré la puissance de l'armée américaine, une opération purement aérienne ne suffira pas à démanteler le programme de missiles iraniens.

Le conflit pèse également sur les stocks militaires américains, alors que la priorité stratégique de Washington reste la Chine.

Écoutez Justin Massie, co-directeur Réseau d’analyse stratégique à l’UQAM, mercredi midi à La commission.