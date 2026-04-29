Crise du logement et pauvreté

Amnistie International sonne l'alarme sur la crise du logement vécue à Manawan, en Mauricie, où la communauté atikamekw est confrontée à la surpopulation, la pauvreté, et les taux élevés de suicide et de féminicides.

Or, l'animateur Luc Ferrandez n'y a lu aucune solution tangible pour que la population autochtone puisse mettre fin à ces enjeux.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez au sujet de ce rapport, mercredi, en compagnie de Nathalie Normandeau à l'émission La commission.