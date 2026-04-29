 Aller au contenu
Crise du logement et pauvreté

Amnistie internationale sonne l'alarme à Manawan: «C'est un turn off pour moi»

par 98.5

0:00
5:02

Entendu dans

La commission

le 29 avril 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Amnistie internationale sonne l'alarme à Manawan: «C'est un turn off pour moi»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Amnistie International sonne l'alarme sur la crise du logement vécue à Manawan, en Mauricie, où la communauté atikamekw est confrontée à la surpopulation, la pauvreté, et les taux élevés de suicide et de féminicides.

Or, l'animateur Luc Ferrandez n'y a lu aucune solution tangible pour que la population autochtone puisse mettre fin à ces enjeux.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez au sujet de ce rapport, mercredi, en compagnie de Nathalie Normandeau à l'émission La commission.

«Moi, je trouve que, quand je lis [les articles de journaux sur les enjeux à Manawan], c'est un turn off pour moi. Au lieu de me dire: “Heille, faisons quelque chose [pour régler le problème]”, je me disais: “Tiens, encore quelqu'un (Amnistie International) qui expose sa vertu en faisant la leçon, mais en arrivant avec aucune solution.”»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
Lagacé le matin
«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
0:00
6:35
«C'est bien de durcir le ton, de tenir tête, mais ça va prendre des résultats»
Lagacé le matin
«C'est bien de durcir le ton, de tenir tête, mais ça va prendre des résultats»
0:00
12:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Trump mise sur l'usure: un blocus naval prolongé contre l'Iran
Rattrapage
Plutôt qu’une solution négociée
Trump mise sur l'usure: un blocus naval prolongé contre l'Iran
Le taux directeur pourra «difficilement» être réduit prochainement
Rattrapage
D'aprè un économiste
Le taux directeur pourra «difficilement» être réduit prochainement
Baisse d'impôt pour 75 000 PME: Québec réduit la pression fiscale
Rattrapage
Une mise sur les régions
Baisse d'impôt pour 75 000 PME: Québec réduit la pression fiscale
Baisse d'impôts pour les PME: «Une mesure qui est bien, mais qui n'est pas wow»
Rattrapage
Les entreprises gagneront-elles au change?
Baisse d'impôts pour les PME: «Une mesure qui est bien, mais qui n'est pas wow»
Hommage à Ginette Reno: la grande dame de la chanson célèbre ses 80 ans
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour!
Hommage à Ginette Reno: la grande dame de la chanson célèbre ses 80 ans
Simons: une expansion pancanadienne qui ne s'essouffle pas
Rattrapage
Un chiffre d'affaires projeté de 830 M$
Simons: une expansion pancanadienne qui ne s'essouffle pas
Invasion de coccinelles: les conseils d'un expert pour s'en débarrasser
Rattrapage
Des solutions écologiques existent
Invasion de coccinelles: les conseils d'un expert pour s'en débarrasser
Donald Trump: l’attentat était-il mis en scène?
Rattrapage
Les théories du complot pullulent
Donald Trump: l’attentat était-il mis en scène?
120 éoliennes sèment la discorde: TES Canada défend son projet en Mauricie
Rattrapage
Usine d'hydrogène vert à Shawinigan
120 éoliennes sèment la discorde: TES Canada défend son projet en Mauricie
Où sont passés les cols bleus de Montréal?
Rattrapage
Enjeux de gestion et de vétusté des équipements
Où sont passés les cols bleus de Montréal?
Charles Milliard veut construire 100 000 logements par année au Québec
Rattrapage
Il mise sur l'offre et l'autoconstruction
Charles Milliard veut construire 100 000 logements par année au Québec
Morts au travail: les syndicats dénoncent les reculs du gouvernement
Rattrapage
Santé et sécurité
Morts au travail: les syndicats dénoncent les reculs du gouvernement
Crise de la toxicomanie au CHUM: un système à bout de souffle
Rattrapage
Une pression sans précédent
Crise de la toxicomanie au CHUM: un système à bout de souffle
Révision de l'ACEUM: le Québec sort l'artillerie diplomatique
Rattrapage
Assurer les intérêts stratégiques québécois
Révision de l'ACEUM: le Québec sort l'artillerie diplomatique