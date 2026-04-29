Crise du logement et pauvreté

Amnistie International sonne l'alarme sur la crise du logement vécue à Manawan, en Mauricie, où la communauté atikamekw est confrontée à la surpopulation, la pauvreté, et les taux élevés de suicide et de féminicides.
Or, l'animateur Luc Ferrandez n'y a lu aucune solution tangible pour que la population autochtone puisse mettre fin à ces enjeux.
Écoutez l'édito de Luc Ferrandez au sujet de ce rapport, mercredi, en compagnie de Nathalie Normandeau à l'émission La commission.
«Moi, je trouve que, quand je lis [les articles de journaux sur les enjeux à Manawan], c'est un turn off pour moi. Au lieu de me dire: “Heille, faisons quelque chose [pour régler le problème]”, je me disais: “Tiens, encore quelqu'un (Amnistie International) qui expose sa vertu en faisant la leçon, mais en arrivant avec aucune solution.”»