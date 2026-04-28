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Usine d'hydrogène vert à Shawinigan

120 éoliennes sèment la discorde: TES Canada défend son projet en Mauricie

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Entendu dans

La commission

le 28 avril 2026 14:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
120 éoliennes sèment la discorde: TES Canada défend son projet en Mauricie
Le président et chef de la direction de TES Mauricie, Éric Gauthier, avec l'actuel ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, l'ex-ministre l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, lors de l'annonce de ce projet de 4 milliards de dollars le 10 novembre 2023. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le projet d’usine d’hydrogène vert à Shawinigan, alimentée par un immense parc de 120 éoliennes de 200 mètres de hauteur dans la MRC avoisinante de Mékinac, sème la discorde en Mauricie.

Le projet de TES Canada se bute à l’opposition des agriculteurs et des populations locales qui, malgré les importantes retombées économiques miroitées par l’entreprise, s’y opposent farouchement.

Le dernier chapitre de cette histoire est la mise en demeure lancée par TES Canada à la municipalité de Saint-Adelphe.

L’entreprise accuse la municipalité d’un peu plus de 900 habitants de mettre en place des règlements « contraires au cadre réglementaire régional et gouvernemental » pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Écoutez le président et chef de la direction de TES Mauricie, Éric Gauthier, défendre le projet de l’entreprise au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

«Nous avons modifié le projet à la toute fin de l'année dernière pour justement répondre à certains enjeux. L'UPA, par exemple, nous mentionnait : "Écoutez, vous placez toutes vos éoliennes en plein milieu des champs, en zone agricole." (...) Nous avons également augmenté les distances entre les éoliennes et les résidences, ainsi qu'avec le périmètre urbain. Le projet évolue : celui que nous présentons aujourd'hui est bien différent de celui d'il y a un an.»

Éric Gauthier

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