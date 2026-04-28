Le projet d’usine d’hydrogène vert à Shawinigan, alimentée par un immense parc de 120 éoliennes de 200 mètres de hauteur dans la MRC avoisinante de Mékinac, sème la discorde en Mauricie.

Le projet de TES Canada se bute à l’opposition des agriculteurs et des populations locales qui, malgré les importantes retombées économiques miroitées par l’entreprise, s’y opposent farouchement.

Le dernier chapitre de cette histoire est la mise en demeure lancée par TES Canada à la municipalité de Saint-Adelphe.

L’entreprise accuse la municipalité d’un peu plus de 900 habitants de mettre en place des règlements « contraires au cadre réglementaire régional et gouvernemental » pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Écoutez le président et chef de la direction de TES Mauricie, Éric Gauthier, défendre le projet de l’entreprise au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.