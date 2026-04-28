Peu de vedettes osent défendre Jimmy Kimmel

Une blague de Jimmy Kimmel au sujet de Melania Trump alimente à nouveau les tensions entre le président américain et l’animateur de télé.

Des médias américains ont même rapporté que la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis envisage de soumettre les licences de Disney à un processus de révision anticipé.

Disney est propriétaire de la chaîne ABC sur laquelle est présenté le Jimmy Kimmel Live!.

Écoutez les explications du correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.