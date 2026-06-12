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Le Boys Club

Pourquoi c’est si difficile d’intéresser les gars à la lecture?

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42:29

Entendu dans

Radio textos

le 12 juin 2026 12:16

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Ludovick Bourdages
Ludovick Bourdages

et autres

Pourquoi c’est si difficile d’intéresser les gars à la lecture?
Radio textos / Cogeco Média

Au Boys Club, Marie-Eve Tremblay cherche à briser les tabous masculins autour de la lecture et de la cuisine.

Le chef Oli y confie avec authenticité son défi de l'été : lire son tout premier livre malgré son analphabétisme fonctionnel.

L'équipe en profite pour échanger ses coups de cœur littéraires et les suggestions du public, du roman graphique au thriller psychologique.

Enfin, la bande déconstruit avec humour les stéréotypes de la cuisine quotidienne, avant de partager les meilleures adresses du chef pour savourer les festivals montréalais à petit prix.

Écoutez Le Boys Clubs du vendredi avec Olivier Louissaint (Chef Oli), Chef à Domicile, Hugo Meunier, journaliste chez Urbania, et Ludovick Bourdages chroniqueur et lecteur de nouvelles de TVA, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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