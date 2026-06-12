Le Boys Club

Au Boys Club, Marie-Eve Tremblay cherche à briser les tabous masculins autour de la lecture et de la cuisine.

Le chef Oli y confie avec authenticité son défi de l'été : lire son tout premier livre malgré son analphabétisme fonctionnel.

L'équipe en profite pour échanger ses coups de cœur littéraires et les suggestions du public, du roman graphique au thriller psychologique.

Enfin, la bande déconstruit avec humour les stéréotypes de la cuisine quotidienne, avant de partager les meilleures adresses du chef pour savourer les festivals montréalais à petit prix.

Écoutez Le Boys Clubs du vendredi avec Olivier Louissaint (Chef Oli), Chef à Domicile, Hugo Meunier, journaliste chez Urbania, et Ludovick Bourdages chroniqueur et lecteur de nouvelles de TVA, au micro de Marie-Eve Tremblay.