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Adolescents et haute vitesse

Pourquoi il y a de plus en plus de poursuites policières?

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Entendu dans

Radio textos

le 12 juin 2026 10:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi il y a de plus en plus de poursuites policières?
L’influence des réseaux sociaux, jeux vidéo, films, et l’adrénaline chez les jeunes conducteurs sont quelques-unes des raisons qui expliquent la hausse des poursuites sur les routes du grand Montréal. / 3D motion/ Adobe Stock

Deux courses-poursuites tragiques ont secoué le Grand Montréal en moins de 24 heures, relançant le débat sur l'augmentation de ces événements.

Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, apporte un éclairage percutant.

Entre la quête d'adrénaline chez les jeunes, l'influence des jeux vidéo et partage de stratégies policières sur les réseaux sociaux, les défis sont immenses pour les forces de l'ordre. 

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, donner son avis à ce sujet, vendredi à Radio textos. 

«Quand j'étais jeune policier, on nous donnait des cours de conduite à haute vitesse et je vous dis, c'est tout un art. [...] On méprend nos capacités et on oublie les conséquences potentielles de ce qui va arriver.»

Marcel Savard

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