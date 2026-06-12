Adolescents et haute vitesse

Deux courses-poursuites tragiques ont secoué le Grand Montréal en moins de 24 heures, relançant le débat sur l'augmentation de ces événements.
Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, apporte un éclairage percutant.
Entre la quête d'adrénaline chez les jeunes, l'influence des jeux vidéo et partage de stratégies policières sur les réseaux sociaux, les défis sont immenses pour les forces de l'ordre.
Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, donner son avis à ce sujet, vendredi à Radio textos.
«Quand j'étais jeune policier, on nous donnait des cours de conduite à haute vitesse et je vous dis, c'est tout un art. [...] On méprend nos capacités et on oublie les conséquences potentielles de ce qui va arriver.»