Tendance encourageante

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Le crime organisé recule: les vols de voitures en baisse de 25% au Québec

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Entendu dans

Radio textos

le 11 juin 2026 11:07

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le crime organisé recule: les vols de voitures en baisse de 25% au Québec
Les voleurs utilisent de plus en plus de stratagèmes avancés. / Adobe Stock

Craignez-vous que votre voiture puisse être volée? Malgré une baisse de 25% du nombre de vols de véhicules dans la province, ces crimes sont encore bien présents, comme le démontre le récent démantèlement d'un vaste réseau canado-américain de vols de voitures.

Le crime organisé continue d'adapter ses méthodes pour répondre à la demande internationale: traceurs électroniques ou falsification des numéros de série, les criminels ont plus d'un tour dans leurs sacs pour subtiliser des modèles très spécifiques. 

Écoutez le chroniqueur automobile, Benoit Charette, aborder le sujet, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Heureusement, les efforts déployés sur le terrain portent leurs fruits. Les vols de voitures ont enregistré une diminution marquée entre 2024 et 2025, une baisse qui se fait particulièrement ressentir dans la grande région de Montréal.

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