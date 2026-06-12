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Une de perdue, dix de retrouvées

Les comportements à éviter pour supporter un proche en rupture amoureuse

par 98.5

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22:44

Entendu dans

Radio textos

le 12 juin 2026 11:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Les comportements à éviter pour supporter un proche en rupture amoureuse
Sexe et société / Cogeco Média

Dans sa chronique Sexe et société, la psychothérapeute Sylvie Lavallée revient sur les comportements à adopter lorsqu’un de nos proches subit une rupture amoureuse et surtout sur les phrases à ne pas dire dans ce genre de situation.

Oubliez les formules comme «Une de perdue, dix de retrouvées» ou encore «Je le savais qu’il ou elle te trompait» qui sont souvent malvenues dans ces moments délicats.

Au contraire, l’experte suggère de faire preuve d’empathie et de laisser les jugements de côté pour rendre l’épreuve plus facile pour les personnes concernées.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute, Sylvie Lavallée, donner ses conseils, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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