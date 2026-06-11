Témoignage

Brigitte Noël a vécu une situation épeurante et désagréable alors qu’elle a fait une chute assez forte devant l’épicerie tout en étant enceinte de six mois.

Ce qui l’a interpellée, c’est surtout le manque de réaction des personnes autour d’elle qui l'ont vue tomber et gémir de douleur, mais qui ont simplement passé leur chemin.

Sonnée par l’indifférence des gens qui ont assisté à la scène, elle a décidé de se confier et a découvert qu’elle n’était pas la seule à avoir vécu ce genre de situation.

Écoutez la journaliste Brigitte Noël raconter sa mésaventure et Christine Grou, psychologue, présidente sortante de l’Ordre des psychologues du Québec, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.