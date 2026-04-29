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Nouvelle banque multinationale au Canada

Le siège social pourrait-il être basé à Montréal?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 avril 2026 17:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le siège social pourrait-il être basé à Montréal?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La Banque multinationale de défense, de sécurité et de résilience sera basée au Canada.

Son siège social pourrait-il être à Montréal?

Écoutez à ce sujet Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, au micro de Philippe Cantin.

Selon Stéphane Paquet, Montréal est candidate grâce à son système financier agile, son secteur de défense et la présence de 70 organisations internationales, dont l’OACI.

La banque garantirait les prêts pour le secteur de la défense, facilitant l’accès aux financements, et pourrait générer jusqu’à 3 500 emplois à Montréal selon les promoteurs, en lien avec les objectifs de l’OTAN (5% du PIB).

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