Prix fluctuants

La tarification dynamique, une méthode déjà courante pour l'achat des billets de spectacles, pourrait-elle bientôt faire son apparition dans les rayons d'épiceries? Des experts s'inquiètent de cette possibilité.

Le prix de la dinde qui augmente drastiquement durant la période des Fêtes ou encore des recettes virales qui font grimper les prix, ce sont des scénarios qui pourraient se concrétiser avec la tarification dynamique.

Avec l'inflation qui augmente déjà le coût du panier d'épicerie, comment les Québécois réagiraient-ils si leur épicerie adoptait cette stratégie?

Écoutez maître Sara Eve Levac, avocate et analyste chez Option consommateurs, en discuter, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.