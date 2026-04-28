Un chiffre d'affaires projeté de 830 M$

Alors que l’industrie de la mode traverse une période de turbulence, La Maison Simons semble tirer son épingle du jeu avec un succès spectaculaire.

L’entreprise familiale, fondée en 1840, s’apprête à franchir une étape majeure de sa croissance en ouvrant son 20e magasin au pays, un deuxième emplacement au centre-ville de Vancouver.

Fort d'un chiffre d'affaires projeté de 830 millions de dollars pour 2025, le détaillant québécois récolte les fruits d'une stratégie axée sur l'expérience client et le développement de ses marques privées, qui représentent aujourd'hui 70% de son offre.

Écoutez le président et chef de la direction, La Maison Simons, Bernard Leblanc, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Malgré le départ de certains concurrents majeurs comme La Baie au centre-ville de Montréal, Bernard Leblanc préfère voir Simons comme une «marque héritage» qui doit continuer de gagner des parts de marché, particulièrement hors Québec où le potentiel de croissance demeure immense.