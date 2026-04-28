 Aller au contenu
Canadiens-Lightning

«C'est une série serrée, c'est une bataille de ruelle» -Éric Hoziel

par 98.5 Sports

0:00
43:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 avril 2026 21:10

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est une série serrée, c'est une bataille de ruelle» -Éric Hoziel
Ça brasse entre les Canadiens et le Lightning. / Cogeco Média

À la veille du cinquième match entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, nous propose une table ronde dédiée au hockey avec ses invités:

André Roy: L'ancien joueur de la LNH

Éric Hoziel: collaborateur au 98.5 Sports

Alexandre Pratt: le journaliste-chroniqueur de La Presse et du balado Sortie de zone

Le revers des Canadiens dans le 4e match et la suite

Pratt: «J'ai trouvé qu'ils l'ont échappé».

Roy: «Je ne gagerais pas contre le Canadien, malgré la défaite de dimanche».

Hoziel: «C'est une série serrée. C'est une bataille de ruelle. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour le Canadien.

La situation de Juraj Slafkovky

Roy: «Ils ne le diront pas, mais Slaf, c'est deux commotions en quatre matchs. Je suis un peu inquiet pour son état de santé. J'aime la fougue de la jeunesse de Slafkovsky, mais depuis le combat contre Hagel, il se fait ramasser comme dans ses débuts dans la LNH»

Hoziel: «La mise en échec de Crozier a frappé l'imaginaire»

Pratt: «La mise en échec de Crozier a atténué l'athmosphère au Centre Bell, complètement. Slaf est à son meilleur quand l'enjeu est là. C'est quelqu'un qui aime avoir la rondelle quand il peut faire la différence et c'est ce qui le distingue des autres joueurs»

Ivan Demidov peut-il se relancer?

Hoziel: «Je vais être indulgent envers lui vu que c'est une recrue, mais j'aimerais en voir plus de Demidov. Je crois cependant qu'il n'est pas bien jumelé.

Pratt: «Le 2e trio, c'est le néant. Autre que Demidov, c'est vraiment Newhook qui me décoit. Tu as un créateur de jeu et un marqueur et il n'y a rien qui rentre.»

Roy: «Tu mets Demidov avec d'autres joueurs que Newhook ou Kapanen et il pourrait produire plus».

Les autres sujets discutés

  • Les Canadiens bien en avance sur leur reconstruction;
  • Les jeunes du Tricolore n'ont pas peur du Lightning;
  • On retire Kapanen pour insérer Veleno?
  • Dans toute la série, il n'y a eu que quatre minutes de jeu avec un écart de plus d'un but;
  • Est-ce qu'il y a de l'avenir à Toronto?
  • Marc Bergevin pourrait se retrouver dans quelle ville?
  • Si Noah Dobson revient, qui sort? Struble ou Xhekaj?
Alexandre Pratt, André Roy, Éric Hoziel et Mario Langlois/Cogeco média

Source: Alexandre Pratt, André Roy, Éric Hoziel et Mario Langlois/Cogeco média

Vous aimerez aussi

On fait le point sur les séries éliminatoires
Les amateurs de sports
On fait le point sur les séries éliminatoires
0:00
6:48
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
Les amateurs de sports
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
0:00
7:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
On fait le point sur les séries éliminatoires
Rattrapage
LHJMQ
On fait le point sur les séries éliminatoires
«Ça va être l'enfer à Edmonton» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Si les Oilers s'inclinent contre les Ducks
«Ça va être l'enfer à Edmonton» -Stéphane Waite
«Si Dobes a à voler un match, c'est le prochain» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightining
«Si Dobes a à voler un match, c'est le prochain» -José Théodore
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Statistiques avancées
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
«Si tu laisses ça définir la série, tu es dans le trouble» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La mise en échec contre Slafkovsky
«Si tu laisses ça définir la série, tu es dans le trouble» -Martin St-Louis
«Il faut que je tourne la page» -Gaston Therrien
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il prend sa retraite après 26 ans à RDS
«Il faut que je tourne la page» -Gaston Therrien
La Victoire affrontera le Frost en séries éliminatoires
Rattrapage
La Victoire termine au premier rang de la LPHF
La Victoire affrontera le Frost en séries éliminatoires
«Je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightning
«Je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning» -Stéphane Waite
Les ruptures du CF Montréal avec son récent passé
Rattrapage
Deux victoires d'affilée
Les ruptures du CF Montréal avec son récent passé
«Tu ne signes pas un contrat de mariage, tu n'es pas engagé à vie»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les changements de trios des Canadiens
«Tu ne signes pas un contrat de mariage, tu n'es pas engagé à vie»
«En ce moment, Demidov est un joueur très craintif, frustré» -Tony Marinaro
Rattrapage
Série Canadiens-Lightning
«En ce moment, Demidov est un joueur très craintif, frustré» -Tony Marinaro
«Je ne vois pas de raison d'échanger Brady Tkachuk» -Yanick St-Denis
Rattrapage
Les Sénateurs d'Ottawa éliminés
«Je ne vois pas de raison d'échanger Brady Tkachuk» -Yanick St-Denis
«Slafkovsky est en train de faire connaissance avec son succès» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightning
«Slafkovsky est en train de faire connaissance avec son succès» -Dany Dubé
La série Canadiens-Lightning sous la loupe des statistiques avancées
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Quatrième match Canadiens-Lightning
La série Canadiens-Lightning sous la loupe des statistiques avancées