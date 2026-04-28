Canadiens-Lightning

À la veille du cinquième match entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, nous propose une table ronde dédiée au hockey avec ses invités:

André Roy: L'ancien joueur de la LNH

Éric Hoziel: collaborateur au 98.5 Sports

Alexandre Pratt: le journaliste-chroniqueur de La Presse et du balado Sortie de zone

Le revers des Canadiens dans le 4e match et la suite

Pratt: «J'ai trouvé qu'ils l'ont échappé».

Roy: «Je ne gagerais pas contre le Canadien, malgré la défaite de dimanche».

Hoziel: «C'est une série serrée. C'est une bataille de ruelle. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour le Canadien.

La situation de Juraj Slafkovky

Roy: «Ils ne le diront pas, mais Slaf, c'est deux commotions en quatre matchs. Je suis un peu inquiet pour son état de santé. J'aime la fougue de la jeunesse de Slafkovsky, mais depuis le combat contre Hagel, il se fait ramasser comme dans ses débuts dans la LNH»

Hoziel: «La mise en échec de Crozier a frappé l'imaginaire»

Pratt: «La mise en échec de Crozier a atténué l'athmosphère au Centre Bell, complètement. Slaf est à son meilleur quand l'enjeu est là. C'est quelqu'un qui aime avoir la rondelle quand il peut faire la différence et c'est ce qui le distingue des autres joueurs»

Ivan Demidov peut-il se relancer?

Hoziel: «Je vais être indulgent envers lui vu que c'est une recrue, mais j'aimerais en voir plus de Demidov. Je crois cependant qu'il n'est pas bien jumelé.

Pratt: «Le 2e trio, c'est le néant. Autre que Demidov, c'est vraiment Newhook qui me décoit. Tu as un créateur de jeu et un marqueur et il n'y a rien qui rentre.»

Roy: «Tu mets Demidov avec d'autres joueurs que Newhook ou Kapanen et il pourrait produire plus».

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