Nous avons tous vu le quatrième match entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.
Mais qu'en est-il par l'entremise des statistiques avancées?
Écoutez Billy Bertrand, de Sports Logic, analyser la série sous cet angle au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On note une augmentation des tirs à bout portant concédés;
- Un changement de momentum est mesuré après la mise en échec sur Juraj Slafkovsky;
- On met de l'avant l’impact défensif de Lane Hutson;
- Les suggestions d'ajustements de trios;
- Billy Bertrand aimerait voir Demidov un peu plus dans cette série.