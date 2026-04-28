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Statistiques avancées

«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 avril 2026 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
Ivan Demidov / AP/Chris O'Meara

Nous avons tous vu le quatrième match entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Mais qu'en est-il par l'entremise des statistiques avancées?

Écoutez Billy Bertrand, de Sports Logic, analyser la série sous cet angle au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On note une augmentation des tirs à bout portant concédés;
  • Un changement de momentum est mesuré après la mise en échec sur Juraj Slafkovsky;
  • On met de l'avant l’impact défensif de Lane Hutson;
  • Les suggestions d'ajustements de trios;
  • Billy Bertrand aimerait voir Demidov un peu plus dans cette série.

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