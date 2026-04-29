Les entreprises gagneront-elles au change?

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, y est allée d'une annonce surprise, mercredi: les PME de la province se verront octroyer une baisse d'impôts totalisant 630 millions de dollars sur cinq ans.

Une mesure qui est «bien», mais qui ne fait pas «wow», explique Nathalie Normandeau, soulignant que les économies ne seront probablement pas significatives pour les petites entreprises.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau donner leur avis à propos de cette nouvelle dans l'ouverture de l'émission La commission.

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