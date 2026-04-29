Des pertes de salaire jusqu'à 40 000$

Une situation «absurde» révélée par Le Devoir secoue le réseau de la santé: des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) subissent des baisses de salaire drastiques, allant jusqu'à 40 000 $, lorsqu'elles changent d'établissement.
En raison d'une interprétation rigide des conventions collectives par l'employeur unique Santé Québec, des professionnelles d'expérience sont reléguées au premier échelon salarial.
Maude Raymond dénonce ce traitement inacceptable alors que le privé courtise activement ces expertes.
Écoutez la présidente de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.
«C’est inacceptable pour les nouveaux qui arrivent en pratique. Puis moi, ça me questionne sur: est-ce que les étudiants vont arrêter leurs cours en ce moment?»
Le vice-président de Santé Québec, Vincent Lehouillier, a admis l'erreur en ondes et s'est engagé à corriger la situation d'ici quelques jours.
«On ne le justifie pas, on va le corriger, on va corriger la situation rapidement. Pour nous, ça n'a pas de sens.»