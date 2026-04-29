Des pertes de salaire jusqu'à 40 000$

Une situation «absurde» révélée par Le Devoir secoue le réseau de la santé: des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) subissent des baisses de salaire drastiques, allant jusqu'à 40 000 $, lorsqu'elles changent d'établissement.

En raison d'une interprétation rigide des conventions collectives par l'employeur unique Santé Québec, des professionnelles d'expérience sont reléguées au premier échelon salarial.

Maude Raymond dénonce ce traitement inacceptable alors que le privé courtise activement ces expertes.

Écoutez la présidente de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.