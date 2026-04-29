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Propreté et sécurité

Agilité municipale: quand l'humour devient un outil de sensibilisation citoyenne

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 avril 2026 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Agilité municipale: quand l'humour devient un outil de sensibilisation citoyenne
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le chroniqueur Frédéric Labelle met en lumière l'utilisation de l'humour par les municipalités pour sensibiliser les citoyens à des enjeux du quotidien. 

Il présente d'abord la collaboration entre l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et l'humoriste Arnaud Soly, dont les capsules humoristiques visent à promouvoir la propreté et les corvées citoyennes.

Il souligne ensuite l'initiative de Mont-Saint-Hilaire, qui utilise des images percutantes et des autocollants pour encourager la sécurité routière dans les quartiers résidentiels.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi à Lagacé le matin. 

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