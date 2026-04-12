La technologie facilite grandement la vie de ses très nombreux utilisateurs. Pourtant, une nouvelle tendance sur TikTok, le friction-maxxing, pousse les jeunes à choisir intentionnellement l’option la moins pratique dans la vie quotidienne.

L'objectif de ce mouvement est de résister à la facilité induite par la technologie et de prioriser les relations humaines.

Écoutez Frédéric Labelle en discuter dimanche, lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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