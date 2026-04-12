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Chronique sur les réseaux sociaux

Nouvelle tendance TikTok: choisir intentionnellement l’option la moins pratique

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 avril 2026 07:27

Avec

Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nouvelle tendance TikTok: choisir intentionnellement l’option la moins pratique
Frédéric Labelle / Cogeco Média

La technologie facilite grandement la vie de ses très nombreux utilisateurs. Pourtant, une nouvelle tendance sur TikTok, le friction-maxxing, pousse les jeunes à choisir intentionnellement l’option la moins pratique dans la vie quotidienne. 

L'objectif de ce mouvement est de résister à la facilité induite par la technologie et de prioriser les relations humaines.

Écoutez Frédéric Labelle en discuter dimanche, lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

Autre sujet abordé: 

  • North Social: un réseau social sans algorithme.

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