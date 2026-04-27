Candidat dans Gouin

C'était un secret de polichinelle, maiis le député du NPD Alexandre Boulerice a finalement annoncé qu'il serait candidat pour Québec Solidaire aux prochaines élections, dans Gouin.

Le dernier député du NPD au Québec quitte la politique fédérale pour faire le saut dans l'arène politique québécoise.

Écoutez l'analyste politique, Dimitri Soudas, en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.