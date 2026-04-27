Candidat dans Gouin

C'était un secret de polichinelle, maiis le député du NPD Alexandre Boulerice a finalement annoncé qu'il serait candidat pour Québec Solidaire aux prochaines élections, dans Gouin.
Le dernier député du NPD au Québec quitte la politique fédérale pour faire le saut dans l'arène politique québécoise.
Écoutez l'analyste politique, Dimitri Soudas, en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Il part d'un parti fédéraliste à Ottawa, qui croit qu'un Québec au sein du Canada est la solution, à un parti souverainiste, qui veut sortir le Québec du Canada [...] Ce qui me dérange, ce n'est pas qu'il va démissionner, c'est qu'il va continuer à collecter sa paye de député fédéral jusqu'au mois d'août.»